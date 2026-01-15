Bulgaristan pasaportundan inanılmaz sıçrama

Bulgaristan, Türkiye’nin çok önünde

Bir pasaportun gücü, sağladığı seyahat özgürlüğüyle ölçülüyor. Yani vize almadan ya da kapıda vizeyle gidilebilen ülke sayısı, pasaportun küresel etkisini belirliyor. Bu kapsamda hazırlanan ve uluslararası alanda referans kabul edilen Henley Passport İndex, 2026 yılına ilişkin sıralamasını açıkladı.

Endeks, dünya genelinde 199 pasaportu ve 227 seyahat destinasyonunu kapsıyor.

2026 Henley Passport Index’e göre listenin zirvesinde yine Asya ülkeleri yer aldı. Singapur, vatandaşlarına 192 ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunarak birinci sıradaki yerini korudu. Japonya ve Güney Kore ise 188 destinasyon ile ikinci sırayı paylaştı.

Listenin en sonunda ise Afganistan pasaportu bulunuyor. Afganistan vatandaşları yalnızca 24 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

Bu yılki endeksin dikkat çeken gelişmelerinden biri de ABD pasaportunun yeniden ilk 10’a girmesi oldu. ABD pasaportu, 2025’te ilk kez 20 yıllık endeks tarihinde ilk 10’un dışına çıkmıştı.

Bulgaristan ise bu yıl önemli bir sıçrama yaptı. Ülkenin pasaportu, üç basamak birden yükselerek 11. sıraya yerleşti ve 178 ülkeye vizesiz seyahat imkânı sundu. Bulgaristan, bu sırayı Romanya ile paylaşıyor.

Bir önceki sıralamada 14. basamakta yer alan Bulgaristan’ın bu yükselişi, ülkenin Avrupa Birliği üyeliği ve uluslararası hareketlilik açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

2026 Henley Pasaport Endeksi’ne göre Türkiye en güçlü pasaport sıralamasında Rusya’yla aynı sırada 46’ncı.