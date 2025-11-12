Orkun Özeller tahliye edildi

Orkun Özeller sosyal medya paylaşımlarından tutuklanmıştı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında “kamu görevlisine alenen hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamalarından iddianame düzenlenen Emekli Albay Orkun Özeller ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada savcı, Özeller’in “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan beraat etmesi, “Kamu görevlisine hakaret” suçundan ise cezalandırılmasını ancak tutukluluk süresi göz önünde bulunarak tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi.

Karar öncesi son sözleri istenen Özeller, “Ailem, sevdiklerim burada. Vatan sevgisi gerektiğinde hepsinden vazgeçebilmektir. Vatanım için, bayrağım için doğruları söylemeye devam edeceğim. Bedeli ne olursa olsun buna devam edeceğim. “Teröristler serbest bırakılırken vatan için mücadele edenler hapse atılmaya çalışılıyor” algısının önüne geçecek bir karar çıkacağını düşünüyorum” dedi.

Mahkeme açıkladığı kararda Özeller’in halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraatine, kamu personeline hakaret suçundan ise adli para cezasına ve tahliyesine karar verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı