Inter-Napoli nefes kesti
İtalya Ligi’nde 19. hafta mücadelesinde Inter konuk ettiği Napoli ile 2-2 berabere kalmasına rağmen zirvede yer aldı
Hakan Çalhanoğlu penaltıdan ağları gördü
İtalya Ligi’nde 19. hafta mücadelesinde Inter, geçen sezon şampiyonluğu 1 puanla kaptırdığı Napoli ile kendi evinde 2-2 berabere kalarak haftayı lider kapattı.
Maçın 9. dakikasında Marcus Thuram’ın pasında Federica Dimarco’nun sol çaprazdan şutu direğe de çarparak ağlara gitti: 1-0
26’da eski Fenerbahçeli Eljif Elmas’ın ceza sahası içinde yaptığı ortayı Scott McTominay ön direkte filelere gönderdi: 1-1
71’de ev sahibine çalınan penaltıya itiraz eden Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte kırmızı kart gördü.
73’te penaltıyı gole çeviren Hakan Çalhanoğlu bu sezon ligde 7. golünü kaydetti: 2-1
81’de Noa Lang’ın asistinde Scott McTominay kendisinin ve Napoli’nin ikinci golünü attı: 2-2
Ev sahibinde Henrikh Mkhitaryan’ın 90+3’teki şutu direkten döndü.
İtalya Ligi’nde 19 hafta sonunda mavi-siyahlılar, 43 puanla lider durumda yer alırken Milan 40, Napoli ve Roma 39 puanla ilk dörtte bulunuyor.