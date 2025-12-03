Gökhan Gönül hakkında karar çıktı!

Borsa İstanbul pay piyasasında bazı işlemlerde yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. SPK raporları doğrultusunda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edilirken, eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya hakkında “konutu terk etmeme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

8 şüpheli tutuklandı

Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 10 şüpheliden 8’i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Aref Ghafouri’nin de bulunduğu açıklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Gökhan Gönül için karar çıktı

Gözaltına alınan 12 kişi arasında yer alan Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya, hakimlikçe verilen adli kontrol şartları doğrultusunda serbest kaldı. Her iki isim için hem yurt dışına çıkış yasağı hem de konutu terk etmeme hükmü uygulanacak.

Başsavcılık: Yapay fiyat dalgalanmaları tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önceki gün yaptığı açıklamada, bazı hisse senetlerinde işlem hacmi ve fiyatlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, bu yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığının tespit edildiği belirtilmişti. Avrupa Yatırım Holding AŞ hisselerinde manipülatif eylemler yürüttüğü öne sürülen toplam 25 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Gözaltı ve arama süreci devam ediyor

Soruşturmada gözaltına alınanlar arasında Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu’nun halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu ifade edildi. Gökhan Gönül’ün de aralarında yer aldığı başka isimlerin gözaltına alındığı, 6 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Arama ve el koyma işlemleri ise sürüyor.

