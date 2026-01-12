Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Uyuşturucu’ ve ‘Fuhuş’ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonların ardından gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma dosyasında yer alan isimler arasında kamuoyunda tanınan kişiler de bulunurken, mahkeme süreci sonunda tutuklama ve adli kontrol kararları verildi.

Operasyon 6 işletmeye yönelik yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 6 işletmeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında 1 işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likitler, kullanılmış maddeler, kokain, esrar, hap, hassas terazi ve mermi ele geçirildi.

7 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ve “Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in de bulunduğu öğrenildi.

Uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Tokgöz ve Burak Fahri Yön hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.