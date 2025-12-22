Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltında

Gündem

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı ve tutuklama kararları art arda gelirken, dosyaya bir gazeteci daha eklendi. Yapılan açıklamaya göre Emrullah Erdinç gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sabah’ın haberine göre, soruşturma kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.

Emrullah Erdinç’in ifadesi alınacak

Erdinç’in, uyuşturucu madde kullanımı ve temini iddialarına ilişkin yürütülen teknik ve fiziki takip kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Gözaltı işlemlerinin ardından savcılık sürecinin başlatılması bekleniyor.

Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy, “uyuşturucu madde kullanımı” ve “kullanımını kolaylaştırma” suçlamalarıyla 11 Aralık 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ela Rümeysa Cebeci cezaevinde

Dosyada adı geçen spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında yapılan testlerde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilmişti. Cebeci, 17 Aralık 2025 tarihinde “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

Soruşturmanın, elde edilen yeni deliller doğrultusunda genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

