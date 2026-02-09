Buca Belediyesi soruşturmasında 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir’de Buca Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Belediye bünyesinde imar ve plan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Buca Belediyesi soruşturması sürüyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 26 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Öte yandan biri yurt dışında bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Operasyonun detayları

Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediyede rüşvet karşılığında çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerlerin usule uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve bu yolla menfaat sağlandığı iddiası üzerine çalışma başlatmıştı.

Bu çerçevede 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 5 Şubat’ta düzenlenen operasyonda zanlılardan 26’sı yakalanmıştı.

