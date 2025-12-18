Uyuşturucu soruşturmasında 4 isim serbest
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Senna Yıldız serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturmasında ünlülere gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı
Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadığı belirtildi.
Ayrıca, yurtdışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul il Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız; sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Ünlü isimler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “talimatı gereği” Adli Tıp Kurumu işlemlerinin ardından bu aşamada serbest bırakıldı.