Özgür Özel’den Bahçeli’nin açıklamasına cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türkiye’nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalı” şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Özel, “Bahçeli’nin ve MHP’nin genel başkan yardımcılarının belli bir süredir sağduyuya davet eden ve gerçekten olması gerekeni hatırlatan açıklamaları vardı. Dünkü açıklamayı da son derece kıymetli buluyoruz. Biz ne yargılanmaktan, ne soruşturulmaktan ne de müfettişten kaçıyoruz.” dedi.

Özel: Hedefine Ekrem İmamoğlu’nu aday yapmamayı koymuş

Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söyledi:

“Biz şundan yıldık. Bir tane savcı görevlendirildi. Onlarca çok değerli hukuk insanları varken bir siyasiyi yolladılar oraya. Hedefine Ekrem İmamoğlu’nu aday yapmamayı koymuş. Diplomasını iptal etmekten tutun da bu bütün süreçleri hukuksuz şekilde yürütüyor. İlk günden beri sabahın köründe bir yalan atıyorlar. Gizli tanık yaratıyorlar.”

“İftiracılık mekanizmasının ne hale geldiği ortada”

“İftiracılık mekanizmasının ne hale geldiği ortada. Herkese yolladıkları avukat, ‘Savcı benim arkadaşım, şu dediğimiz gibi ifade verdi serbest kaldı’ diyor. Savcı ile Whatsapp görüşmesi var. ‘Filancayı size getireceğim pazartesi günü’ diyor. Hakikaten o kişi pazartesi götürmüş, dediği ifadeyi vermiş ve serbest bırakılmış. İşin içine para, tehdit, şantaj karıştı. İnsanları çocukları ve eşleriyle tehdit karıştı. Sayın Bahçeli’nin bir an önce yargının kendi içindeki çatışmalı süreçleri sona ermelidir dediği mesele dün akşam yaşananlarla nasıl doğrulandı. Akşam saatlerinde bir avukat bir şeyle suçlanıyor. AK Parti’nin bir kanadı serbest bırakılmasını istiyor, öbür kanadı da suçlarının kabul edilmesine yönelik Akın Gürlek’e baskı yapıyorlarmış. Kendileri itiraf ediyorlar. AK Parti’nin iç hesaplaşması… Bunu da AK Partililerden duyuyorsunuz.”

“Ne atın izi ne itin izi belli”

“Ne atın izi ne itin izi belli. Felaket bir durumdayız. Devlet Bey’in çağrısı kıymetlidir. Adli tatilin bitmesiyle iddianame verilmeli, yargılama safhasına geçilmeli. Perişan ettiler hukuk sistemini.”

“Devlet Bey zulme susmama kararı vermiş”

“Bu sürecin ne AK Parti’ye ne MHP’ye yararı var. Devlet Bey zulme susmama kararı vermiş. Devlet Bey’in açıklamalarından bu süreçlerin tamamında bize haklı buldu diye bir şey çıkarmıyorum.”

“Baskı telefonları gidiyor”

“AK Parti’de son derece önemli isimler birbirine girmişler ve şunu ifşa ediyorlar, gruplar çatışıyor diyorlar. Çıksın Adalet Bakanı ‘Türkiye’de yargı bağımsızdır’ desin. AK Parti’nin iki kanadından birden baskı telefonu gidiyorsa nasıl yargı bağımsızmış. Yargıdaki cerahatı temizleyelim.”

