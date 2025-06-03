Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için Genel Kurulda toplandı. Başkanlık Divanı’nın yönetiminde yapılan seçimlerde adaylar arasında AK Parti’den Numan Kurtulmuş, CHP’den Uğur Bayraktutan, DEM Parti’den Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti’den Mustafa Cihan Paçacı ve Yeni Yol Partisi’nden Mehmet Karaman yer aldı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise oylamaya geçilmeden önce adaylıktan çekildi.

Birinci ve ikinci turda sonuç çıkmadı

İlk turda 549 milletvekili oy kullandı. Kurtulmuş 305, Bayraktutan 122, Çandar 50, Paçacı 30 ve Karaman 31 oy aldı. Hiçbir aday 400 oyluk üçte iki çoğunluğa ulaşamadı. İkinci turda da tablo değişmedi. Bu kez 543 milletvekili oy kullandı. Kurtulmuş 306, Bayraktutan 120, Çandar 47, Paçacı 27, Karaman 30 oy aldı.

Üçüncü turda salt çoğunluk sağlandı

Üçüncü turda 301 oy barajının geçilmesi gerekiyordu. Oylamaya 529 milletvekili katıldı. AK Parti adayı Numan Kurtulmuş 329 oyla Meclis Başkanı seçildi. CHP adayı Bayraktutan 118, DEM Parti adayı Çandar 18, İYİ Parti adayı Paçacı 26 ve Yeni Yol Partisi adayı Karaman 26 oy aldı. Bir oy boş kullanılırken, 11 oy geçersiz sayıldı.

Numan Kurtulmuş’un ailesi locadan takip etti

Seçimi, Numan Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş ve ailesi Genel Kurul locasından izledi. Oylamanın ardından Kurtulmuş’u tebrik eden isimler arasında parti liderleri ve grup başkanvekilleri de yer aldı.

“Terörsüz Türkiye meselesi tarihi fırsat”

Yeniden TBMM Başkanı seçilmesinin ardından Genel Kurula hitap eden Kurtulmuş, “Bu dönem içinde tarihi bir fırsat olarak önümüze çıkan Terörsüz Türkiye meselesinin Türkiye’nin halletmesi gereken en acil konu olduğu konusunda hemfikiriz” dedi.

Meclis gündemi yoğun

Seçim süreci sırasında, siyasi partilerin gündeme dair değerlendirmeleriyle birlikte, Genel Kurulun çalışma takvimi de şekillendi. AK Parti’nin grup önerisiyle birlikte 10. Yargı Paketi’nin görüşmeleri gündemin ilk sırasına alındı. Görüşmelerin tamamlanamaması durumunda Genel Kurul yarın da çalışacak, ancak 10 Haziran Salı günü tatil olacak. Ayrıca DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu’nun kanun teklifi doğrudan gündeme alınmadı.

