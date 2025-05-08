Türkiye’nin AB üyelik süreci süresiz dondu

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreciyle ilgili son durum raporunu kabul etti. Strasbourg’daki genel kurulda 367 oyla kabul edilen raporda, Türkiye’nin stratejik konumunun demokratik değerlerden daha öncelikli görülemeyeceği net şekilde ifade edildi. Mevcut şartlar altında müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olmadığı bildirildi.

Ekrem İmamoğlu vurgusu

Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreçleri “meşru bir rakibin seçimlere katılımını engellemeye yönelik politik hamle” olarak nitelendirildi. İmamoğlu’nun durumunun, ülkedeki demokratik gerilemenin simgesi hâline geldiği belirtilirken, gösterilere yönelik müdahaleler ve bağımsız yargı eksikliği de eleştirildi.

“Kapılar kapanmadı ama siyasi irade yok”

AP Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, Türkiye’nin AB hedefinden tamamen kopmadığını ancak mevcut siyasi iktidarın demokratik reformlara yönelik irade göstermediğini söyledi. “AK Parti yönetimiyle ilerleme mümkün görünmüyor” diyen Amor, farklı siyasi aktörlerle Avrupa ile entegrasyonun yeniden mümkün olabileceğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs ziyareti sert eleştirildi

Raporun en dikkat çekici bölümlerinden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaretle ilgiliydi. Bu ziyaret “yasa dışı” olarak tanımlandı ve adanın çözüm sürecine zarar verdiği belirtildi. AP, Kıbrıs meselesinde uluslararası hukuka uygunluk çağrısını yineledi.

Stratejik ortaklık vurgusu: Siyasi mesafe sürecek

Türkiye’nin Karadeniz, Orta Doğu ve Ukrayna krizlerindeki rolüne dikkat çekilen raporda, Ankara’nın jeopolitik önemine rağmen siyasi alanda ilerlemenin tıkandığı vurgulandı. Raporda, AB-Türkiye ilişkilerinin “tam üyelik yerine stratejik ortaklık çerçevesinde sürdürülmesi” eğiliminin güçlendiği yer aldı.

Göç mutabakatı geçerli

2016 yılında yürürlüğe giren AB-Türkiye Göç Mutabakatı’nın hâlâ işlediği belirtilen raporda, 2023’e kıyasla düzensiz geçişlerde yüzde 33’lük bir düşüş yaşandığı aktarıldı. Bu durum, Türkiye’nin AB için göç yönetiminde hâlâ merkezi bir role sahip olduğunu gösteriyor.

AB uyum oranı tarihin en düşük seviyesinde

Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre, Türkiye’nin AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile uyum oranı 2024 itibarıyla yalnızca yüzde 5. Bu oran, Türkiye’nin AB normlarına yakınlaşma konusunda ne denli uzaklaştığını da gözler önüne seriyor.