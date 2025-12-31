Sadettin Saran’dan kongre açıklaması

Sadettin Saran: Her şey ortaya çıkacak

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, FB TV’de açıklamalarda bulundu.

Saran’ın açıklamaları şöyle:

“Ben adı geçen maddeyi ne kullandım, ne de gördüm. Süreç sonunda hukukun her şeyi ortaya çıkaracağına inancım tamdır.”

“Bu süreçte hüküm vermek yerine gazetecilik görevlerine yerine getiren tüm basın emekçilerine de teşekkür ediyorum.”

“Birtakım medya organları ilk günden beri evimde imalatını yaptığımdan, dağıttığıma kadar, evimin üzerinde drone uçurulmasına kadar her şeyi yaptılar, söylediler. Hukuka olan inancım tamdır.”

“Başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sezon sonunda yönetimimle birlikte kongreye gideceğimizi beyan ederim.”

“Şahsımla ilgili davanın içine Fenerbahçe kulübünün çekilmesini istemiyorum.”

“Bu süreç bir noktadan sonra hukuki tartışmadan öteye geçerek Fenerbahçe etrafında konuşulan bir gündeme dönüştü.”