Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı, Amerika'dan Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı

Şeyma Subaşı, Amerika’dan Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı

Şeyma Subaşı aranıyordu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Amerika’dan Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonda adı geçen ve yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Amerika’dan Türkiye’ye geldi.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre İstanbul Havalimanı’na inen Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alındı.

