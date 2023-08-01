Aşırı turist baskısı ve kitle turizmiyle mücadele eden Venedik UNESCO Dünya Mirası Statüsünü kaybedebilir.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Komitesi, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 12-25 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği toplantıda, Venedik’in “Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi”ne dahil edilip edilmemesini oylayacak.

Venedik yıllardır çeşitli önlemlerle kitle turizmiyle mücadele ediyor.

Tatilcilerin kalabalığı, lagün şehrinin karşı karşıya olduğu tek sorun değil. Buna ek olarak, yükselen deniz seviyesi ve aşırı nakliye trafiği ile kırılgan eski şehrin yapı dokusunu etkileyen iki faktör var.

Aslında, Venedik için işler o kadar kötü ki, şehir Dünya Mirası statüsünü kaybedebilir.

31 Temmuz Pazartesi günü Paris’te Unesco, Venedik’in tehlike altındaki dünya mirası alanları listesine alınmasını tavsiye etti.

Birleşmiş Milletler Kültür Ajansı uzmanlarına göre, lagün şehri “geri dönüşü olmayan zarar” tehdidi altında ve İtalyan hükümeti koruyucu önlemlerini önemli ölçüde artırmalı.

Unesco’ya göre Venedik çeşitli faktörler tarafından tehdit ediliyor: Deniz seviyesinin yükselmesi, kontrolsüz turist akışı, yoğun nakliye trafiği ve son olarak şehrin dış mahallelerinde şehir manzarası üzerinde olumsuz bir etkisi olacak gökdelenlerin inşa edilmesi.

BM: Venedik’teki Önlemler Yetersiz

BM kültür otoritesine göre, başta kitle turizmi ve iklim değişikliğinin neden olduğu zararı gidermek için “yetersiz” önlemler alındı.

Unesco, gerekçesinde “Venedik’in ilerici gelişimi, iklim değişikliğinin etkileri ve kitle turizmi, dünya mirasının olağanüstü evrensel değerini geri dönülmez bir şekilde değiştirmekle tehdit ediyor” diye yazıyor.

UNESCO, Venedik’i risk altındaki dünya mirası “kara listesine” eklemenin “yerel, ulusal ve uluslararası aktörler tarafında daha fazla taahhüt ve seferberliğe yol açacağını” umuyor.

Venedik’in eski şehri, 1987’den beri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

İki yıl önce Unesco, Venedik’in nesli tükenmekte olan dünya mirası alanları listesine alınmasını tavsiye etti. Yetkililer bunun üzerine hemen tepki gösterdi ve büyük yolcu gemilerinin eski şehirden girişini yasakladı.

Yeni kurulan “Mose” sel koruma sisteminin de bir etkisi oldu ve Venedik’i daha fazla selden koruyabildi.

Ancak UNESCO’ya göre bu yeterli değil. Venedik yerel yöneticileri de merkezi hükümeti bu konuda hızla sonuç getirecek adımları atmamakla suçluyor.

Venedik’in kaderi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 12-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek toplantıda yapılacak oylamada belli olacak.

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