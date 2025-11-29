Trabzonspor gümbür gümbür

Trabzonspor’un yıldızı Paul Onuachu

Trendyol Süper Lig’de zirvenin 4 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Konyaspor’u mağlup etti

17. dakikada Muleka’nın pasında sağdan ceza giren Andzouana’nın uzak köşeye şutu savunmadan Okay Yokuşlu’ya çarparak ağlara gitti: 0-1

43’te Bahadır’ın ceza sahası içerisinde Muçi’ye müdahalesini VAR monitöründe inceleyen hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. Atışı gole çeviren Paul Onuachu skoru dengeledi: 1-1.

50’de ceza sahası içinde topla buluşmasının ardından Utku’dan sıyrılan Paul Onuachu, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti ve 11 gole ulaştı: 2-1

56’da Ernest Muçi, sol kanatta frikikten dar açıdan olmasına rağmen nefis bir vuruşla son iki maçta üç gole ulaştı: 3-1

Karşılaşmada Konyaspor’un iki topu direkten döndü.

Ligde aynı saatte oynanan diğer karşılaşmada Başakşehir, Kasımpaşa’yı deplasmanda 26. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 45’te Amine Harit ve 90’da Eldor Shomurodov’un golleriyle 3-1 mağlup etti. Kasımpaşa’nın tek golü 79’da Adem Arous’tan geldi.

3-1

TRABZONSPOR-KONYASPOR

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Alper Akarsu, Süleyman Özay, Bilal Gölen, Ömer Faruk Turtay (VAR)

GOLLER: Onuachu (Dk. 43 pen. ve 50), Muçi (Dk. 56) / Okay Yokuşlu (Dk. 17 k.k)

SARI KARTLAR: Oulai / Jackson Muleka, Guilherme

TRABZONSPOR: Onana – Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Baniya) – Oulai, Bouchouari (Dk. 72 Danylo Sikan) – Zubkov (Dk. 90 Cihan Çanak), Muçi (Dk. 86 Ozan Tufan), Olaigbe (Dk. 73 Arif Boşluk) – Onuachu

KONYASPOR: Bahadır – Andzouana, Uğurcan, Utku (Dk. 57 Yasir Subaşı), Guilherme – Melih İbrahimoğlu (Dk. 87 Kaan Akyazı), Jin Ho, Bjorlo (Dk. 87 İsmail Esat) – Muleka, Umut Nayir (Dk. 82 Enis Bostan), Bardhi (Dk. 58 Pedrinho)