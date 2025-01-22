Kartalkaya’daki otel yangınında 76 kişi hayatını kaybetmişti.
Hayatını kaybedenler kimler?
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 katlı otelde kayıtlı 238 misafir bulunduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Kartalkaya’daki otel yangınında 76 kişi hayatını kaybetti
Yangında ölen 76 kişinin kimlikleri henüz açıklanmadı. Bakan Yerlikaya, 52 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini, diğer kişilerin kimlik tespitleri için adli tıp kurumlarında DNA çalışmaları yapıldığını açıkladı.
Ancak şu ana kadar hayatını kaybettiği doğrulanan bazı isimler kamuoyuna yansıdı:
Bu isimler arasında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak var. Fenerbahçe, Vedia Nil ve Ferda Apak’ın ölüm haberini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Kulüp yönetimi ayrıca Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan’ın da hayatını kaybettiğini açıkladı.
Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın da yaşamını yitirenler arasında.
Aşçı Eslem Uyanık da hayatını kaybetti.
TED İstanbul Koleji, 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 9. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
TED Ankara Koleji, 10. sınıf öğrencisi Eren Bağcı’nın ölüm haberini sosyal medya hesaplarında paylaştı.
İELEV Okulları öğrencileri Pelin Doğan ve beraberinde annesi Burcu Güngör, babası Kıvanç Güngör ve kardeşi Kerem Güngör’ün öldüğünü duyurdu.
Tarsus Amerikan Koleji, mezunlarından Nihat Arıkan’ın torunu Ömür Kotan ve mezunlarından Mert Doğan, eşi Duygu Doğan, çocukları Mavi ile Doğa Doğan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sözcü gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva Türkmen ve iki çocukları yangında hayatını kaybetti.
Nedim Türkmen’in kızı 12. sınıf öğrencisi Ala Dora Türkmen’in okuduğu SEV Amerikan Koleji, “Öğrencimizi her zaman güzel anılarıyla hatırlayacağız” ifadeleriyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. internet sitesinden yaptığı duyuruda Bolu Fabrika Direktörü Mehmet Cem Doğan’ın öldüğünü açıkladı.
Çimento şirketi Vicat Türkiye, AR-GE ve Kalite Direktörü Ayşemin Elif Doğan ve kızı Ayşe Maya Doğan’ın öldüğünü duyurdu.
Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, Asır Grup isimli şirketin kurucularından iş insanı Bilal Gültekin’in eşi, üç çocuğu ve iki kardeşiyle birlikte öldüğünü duyurdu.
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, üyeleri Inovat Enerji Depolama Çözümleri’nin iki yöneticisinin, şirketin CEO’su Can Tokcan ve satış müdürü olan kardeşi Atıl Enis Tokcan ile çocukları Kemal Tokcan ve Atlas Kaan Tokcan’ın hayatlarını kaybettiklerini duyurdu.
Can Tokcan aynı zamanda Enerji Depolama Endüstrileri Derneği (EDEDER) başkanıydı.
Diş Hekimi Burak Hasar, 15 yıllık mesai arkadaşı Ortodontist Yasemen Boncuk Tüzgiray’ın eşi Dr. Erhan Tüzgiray ve çocukları Defne ve Demir’in hayatını kaybettiklerini duyurdu.
Galatasaraylı eski kürekçi Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızı
Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız” denildi.
Fenerbahçe kulubü de, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’nin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın yangında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, “Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.
Kulüp daha sonra da Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre Üyesi Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan’ın da hayatını kaybettiğini bildirdi.
Türk Hava Yolları Zehra Sena Gültekin’in eşi ve çocukları ile birlikte hayatını kaybettğini doğruladı.
Zehra Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, üç küçük oğulları birlikte oteldeydi.