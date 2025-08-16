Süper Bayern Münih

Bayern Münih’te Harry Kane durmuyor

Stuttgart Arena’da oynanan Almanya Süper Kupası finalinde son Almanya kupası şampiyonu Stuttgart ile son Bundesliga şampiyonu Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Vincent Kompany yönetiminde yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Bayern Münih, 18. dakikada Harry Kane’in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

77. dakikada Bayern Münih, Luis Diaz ile bir gol daha bularak skoru 2-0 taşıdı.

90+3. dakikada Stuttgart, Leweling ile gol bulsa da bu yeterli olmadı ve Bayern Münih, Stuttgart’ı 2-1 mağlup ederek Almanya Süper Kupası’nın sahibi oldu.

Daha önce kupayı 10 kez kazanan Bayern Münih, bugün kazanarak bu kupayı 11. kez müzesine götürdü.

Bayern Münih, Bundesliga’nın ilk haftasında Leipzig’i konuk edecek. Stuttgart ise Union Berlin deplasmanına konuk olacak.