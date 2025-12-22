Başakşehir’den önemli galibiyet

Başakşehir’de Nuri Şahin farkı
Trendyol Süper Lig’de Başakşehir, teknik direktörlüğe Nuri Şahin’in gelmesinin ardından iyi sonuçlar alıyor.
Turuncu-lacivertliler, konuk ettiği Gaziantep FK karşısında 3 puan alarak son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.
İstanbul temsilcisi 21. dakikada Eldor Shomurodov ile öne geçti: 1-0
Drissa Camara, 26’da skora dengeyi getirdi: 1-1
Abbosbek Fayzullayev, 29’da durumu 2-1’e taşıdı.
53’te Arda Kızıldağ’ın kendi kalesine attığı golle skor 3-1 oldu.
68’de Umut Güneş farkı üçe yükseltti: 4-1
84’te, 71’de oyuna dahil olan, Ivan Brnic beşinci golü attı: 5-1
5-1
BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Murat Şener, Turgut Doman (VAR)
GOLLER: Eldor Shomurodov (Dk. 21), Abbosbek Fayzullayev (Dk. 29), Arda Kızıldağ (Dk. 53 k.k), Umut Güneş (Dk. 68), Ivan Brnic (Dk. 84) / Drissa Camara (Dk. 26)
SARI KARTLAR: Onur Ergün, Onur Bulut / Arda Kızıldağ, Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Kevin Rodrigues
KIRMIZI KART: Kevin Rodrigues (Dk. 77)
BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed – Onur Bulut (Dk. 46 Ebosele), Duarte, Opoku, Ömer Ali – Onur Ergün (Dk. 46 Berat Özdemir), Umut Güneş (Dk. 78 Kaluzinski) – Fayzullayev, Shomurodov, Harit (Dk. 71 Ivan Brnic) – Selke (Dk. 71 Bertuğ Yıldırım)
GAZİANTEP FK: Zafer – Semih Güler (Dk. 46 Christopher Lungoyi), Abena, Arda Kızıldağ (Dk. 69 Tayyip Talha) – Melih Kabasakal (Dk. 57 Ogün Özçiçek) – Luis Perez (Dk. 57 Deian Sorescu), Kozlowski, Camara, Rodrigues – Bayo, Maxim (Dk. 69 Emmanuel Boateng)