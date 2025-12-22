FutbolSporTürkiye

Başakşehir’den önemli galibiyet

Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK’yı yenen Başakşehir, son dört maçında üçüncü galibiyetini elde etti

NationalTurk NL22/12/2025
4 1 dakika okuma süresi
Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK’yı yenen Başakşehir, son dört maçında üçüncü galibiyetini elde etti

Başakşehir’de Nuri Şahin farkı

Trendyol Süper Lig’de Başakşehir, teknik direktörlüğe Nuri Şahin’in gelmesinin ardından iyi sonuçlar alıyor.

Turuncu-lacivertliler, konuk ettiği Gaziantep FK karşısında 3 puan alarak son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.

İstanbul temsilcisi 21. dakikada Eldor Shomurodov ile öne geçti: 1-0

Drissa Camara, 26’da skora dengeyi getirdi: 1-1

Abbosbek Fayzullayev, 29’da durumu 2-1’e taşıdı.

53’te Arda Kızıldağ’ın kendi kalesine attığı golle skor 3-1 oldu.

68’de Umut Güneş farkı üçe yükseltti: 4-1

84’te, 71’de oyuna dahil olan, Ivan Brnic beşinci golü attı: 5-1

5-1
BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Murat Şener, Turgut Doman (VAR)
GOLLER: Eldor Shomurodov (Dk. 21), Abbosbek Fayzullayev (Dk. 29), Arda Kızıldağ (Dk. 53 k.k), Umut Güneş (Dk. 68), Ivan Brnic (Dk. 84) / Drissa Camara (Dk. 26)
SARI KARTLAR: Onur Ergün, Onur Bulut / Arda Kızıldağ, Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Kevin Rodrigues
KIRMIZI KART: Kevin Rodrigues (Dk. 77)
BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed – Onur Bulut (Dk. 46 Ebosele), Duarte, Opoku, Ömer Ali – Onur Ergün (Dk. 46 Berat Özdemir), Umut Güneş (Dk. 78 Kaluzinski) – Fayzullayev, Shomurodov, Harit (Dk. 71 Ivan Brnic) – Selke (Dk. 71 Bertuğ Yıldırım)
GAZİANTEP FK: Zafer – Semih Güler (Dk. 46 Christopher Lungoyi), Abena, Arda Kızıldağ (Dk. 69 Tayyip Talha) – Melih Kabasakal (Dk. 57 Ogün Özçiçek) – Luis Perez (Dk. 57 Deian Sorescu), Kozlowski, Camara, Rodrigues – Bayo, Maxim (Dk. 69 Emmanuel Boateng)

Bağlantılar
NationalTurk NL22/12/2025
4 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu