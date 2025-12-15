Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu’na selam vermiş

Sabah yazarı Mahmut Övür, geçtiğimiz günlerde tutuklanan Gazeteci Enver Aysever ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Övür, Aysever‘in Silivri (Marmara) Cezaevi‘ne geldiğini ve bu sırada İmamoğlu ile gerilim yaşadığını iddia etti.

Övür, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun Aysever‘in elini sıkmak istediğini fakat reddedildiğini ileri sürdü. Övür, şunları yazdı:

“”Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam…”

İmamoğlu: Ne biçim konuşuyorsun lan

Aysever: O biçim konuşuyorum lan…

Aysever ve İmamoğlu karşılaşmasının tanığı da Halk TV’ye konuştu. Avukat Yiğit Akalın, Övür’ün bu yazısını açıkça yalanladı.

Akalın, “Yalan. Dün ben görüşürken Aysever ta baştaydı. Sayın Ekrem İmamoğlu, geçmiş olsun diye bağırdı. O da ayağa kalkıp kapısını açıp sesin ulaşması için, “Sağ olun başkanım sizlere de” dedi” ifadelerini kullandı.