Almanya’da Kaç Mülteci Var? Yeni Rekor…

Avrupa’nın en çok mülteci gelen ülkelerinden olan Almanya’ya giderek daha fazla insan iltica ediyor. Hükümete göre Haziran ayında Federal Cumhuriyet’te üç milyondan fazla mülteci yaşıyordu.

Bu arada, ülkeyi terk etmek zorunda kalanların sayısı düştü; bunun nedeni yeni “ikamet fırsatı yasası”.

Almanya‘da yaşayan mültecilerin sayısı yeni bir rekora ulaştı. “Neue Osnabrücker Zeitung” gazetesinin hükümetin sol kanattan bir sorguya verdiği yanıttan bildirdiğine göre, Haziran ayı sonunda, altı ay öncesinden 111.000 kişi daha fazla olmak üzere, Merkezi Yabancılar Kaydı’nda toplam 3,26 milyon kişi mülteci olarak kayıtlıydı.

İstatistiklere gör bu, 1950’lerden bu yana görülen en yüksek rakam.

Sol görüşlü Bundestag üyesi Clara Bünger’in talebi üzerine Federal İçişleri Bakanlığı’nın verdiği yanıta göre Ukrayna’dan gelen mültecilerin sayısı çok az artarak bir milyonun üzerine çıktı.

Ülkeden Almanya’ya daha fazla insan gelmesine rağmen birçoğu da geri döndü. Rapora göre, sığınmacıların yanı sıra, örneğin Afganistan’dan yaklaşık 4 bin kişi gibi insani nedenlerle kabul edilenler de vardı.

Almanya’yı terk etmek zorunda kalanların sayısı yüzde 8 azaldı

Rapora göre kayıtlarda 279.098’den fazla kişinin ülkeyi terk etmek zorunda olduğu belirtiliyor. On yıl içinde ilk kez, ülkeyi terk etmek zorunda kalan kişilerin sayısı yine yüzde 8 oranında düştü.

Bunun sebebi Trafik Işığı koalisyonunun “ikamet fırsatı yasası”.

Bu, 31 Ekim 2022 itibarıyla en az beş yıldır Almanya’da yaşayan, uzun süreli hoşgörülü kişilerin kalıcı oturma iznine başvurabileceği anlamına geliyor.

Hükümetin cevabına göre, ülkeyi terk etmesi gerekenlerin yaklaşık beşte dördü, örneğin menşe ülkelerindeki durum nedeniyle veya hukuki veya insani nedenlerle sınır dışı edilemedikleri için hoşgörü statüsüne sahip.

Yasaya göre hoşgörüyle karşılanan pek çok kişinin, örneğin eğitime veya istihdama başlamışlarsa, sınır dışı edilmesi planlanmıyor.

Ülkeyi terk etmesi gerekenlerin dörtte birinin seyahat belgesi yok

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık dörtte birinin seyahat belgeleri eksik, ancak hoşgörüyle karşılananların yalnızca yüzde onundan azının (yaklaşık 21.000 kişi) göçmen yetkilileri tarafından sınır dışı edilmelerini engellediği varsayılıyor.

Sol görüşlü milletvekili Bünger gazeteye şunları söyledi: “Sınırdışı edilmek yerine kalma hakkı politik olarak doğru yoldur.”

Ülkeyi terk etmek zorunda kalanların rakamları, büyük çoğunluğun hoşgörüyle karşılandığını gösterdi. Bünger, “Burada yasanın daha da sıkılaştırılmasını önermek sorumsuzluktur ve sonuçta yalnızca AfD’yi güçlendirir” diye eleştirdi.

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