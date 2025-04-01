Kupada derbi zamanı: Fenerbahçe-Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın akşam saat 20.45’te Ülker Stadyumu’nda dev bir mücadeleye sahne olacak çeyrek final eşleşmesinde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Ligde yaşadığı Beşiktaş mağlubiyetini unutturmak isteyen Cimbom, kupada kazanarak yarı finale uzanmayı hedefliyor.

Galatasaray’ın Kupa Yolculuğu

Sarı-kırmızılılar bu sezon Türkiye Kupası’na grup aşamasından başladı. C Grubu’nda Başakşehir, Konyaspor ve Boluspor ile karşılaşan Aslan; 1 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 5 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Kadıköy’de Son Üç Maçta Bileği Bükülmedi

Galatasaray, son yıllarda Kadıköy’deki derbilerde üstün performans sergiliyor. Cimbom, Fenerbahçe’ye konuk olduğu son üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sahadan yenilmeden ayrıldı. Sarı-lacivertlilere karşı Kadıköy’deki son mağlubiyetini ise 10 Nisan 2022’de 2-0’lık skorla aldı.

Sezonun Golcüsü: Victor Osimhen

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle bu sezonun en skorer ismi olarak dikkat çekiyor. Süper Lig’de 20, Avrupa kupalarında ise 6 kez rakip ağları sarsan Osimhen toplamda 26 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de bu sezon 11’er golle katkı sağladı.

Kupada 6 Gol, 6 Farklı İsim

Türkiye Kupası’nda şu ana kadar 3 maça çıkan Galatasaray, toplam 6 gol kaydetti. Golleri Alvaro Morata, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir ve Eyüp Aydın gibi farklı isimler kaydederken, takımın hücum çeşitliliği de ön plana çıktı.

Derbilerde Denge

Sarı-kırmızılılar bu sezon şu ana kadar 5 derbiye çıktı. Süper Lig’de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmanın yanı sıra bir de TFF Süper Kupa mücadelesinde sahne alan Cimbom, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.