Başakşehir son anda güldü
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Fatih Karagümrük'ü yenen Başakşehir gözünü üst sıralara dikti
Başakşehir 5 maçtır kaybetmiyor
Trendyol Süper Lig’de ikinci yarının açılış karşılaşmasında Başakşehir, son sıradaki Fatih Karagümrük’ü ağırladı.
Turuncu-lacivertliler, mücadeleden 3 puanla ayrılarak son 5 karşılaşmada, 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etmiş oldu: 1-0
Maçın 15. dakikasında Christopher Operi’nin soldan ortasını Eldor Shomurodov topu kafayla filelere gönderdi: 1-0
75’te Barış Kalaycı’nın asistinde Datro Fofana, bu sezon altıncı golünü kaydetti: 1-1
89’da tecrübeli sağ bek Ömer Ali Şahiner, yerden bir vuruşla skoru 2-1 yaptı.
Bu sonucun ardından Nuri Şahin yönetimindeki İstanbul ekibi, 26 puana çıkarken Fatih Karagümrük 9 puanda kaldı.
Ev sahibi, 24 Ocak’ta Trendyol Süper Lig’de Kayserispor’a konuk olacak.
2-1
BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum, Sarper Barış Saka (VAR)
GOLLER: Eldor Shomurodov (Dk. 15), Ömer Ali Şahiner (Dk. 89) / Datro Fofana (Dk. 75)
SARI KARTLAR: Nuno Da Costa, Fayzullayev / Kranevitter, Jure Balkovec
BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer – Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi – Kemen (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Umut Güneş – Fayzullayev (Dk. 58 Brnic), Shomurodov (Dk. 89 Onur Ergün), Harit – Da Costa (Dk. 46 David Selke)
FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic – Esgaio, Muhammed Kadıoğlu, Balkovec, Çağtay – Kranevitter, Berkay Özcan (Dk. 84 Tiago Çukur) – Serginho (Dk. 57 Ahmed Traore), Larsson (Dk. 67 Tresor Doh), Barış Kalaycı – Fofana