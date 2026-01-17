Arda Güler girdi, Real Madrid değişti

Arda Güler kaosa noktayı koydu

Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso’nun görevine son verip yerine getirdiği Alvaro Arbeloa ile çıktığı ilk maçta 2. Lig’den Albacete’ye 3-2 yenilerek elenmişti.

Eflatun-beyazlı taraftarlar, bugün İspanya Ligi’nde oynanan Levante karşılaşmasının başında takımı protesto etti.

Teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın Arda Güler‘i yedek başlatması da tribünlerin tepkisine neden oldu.

Real Madrid’in sahasında ağırladığı Levante ile oynadığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Santiago Bernabeu Stadı’nın alkışlarıyla oyuna giren Arda, farkını bir kez daha ortaya koydu.

20 yaşındaki oyuncunun 58. dakikadaki pasında ceza sahası içerisinde düşürülen Kylian Mbappe kazanılan penaltıyı gole çevirdi.

Milli futbolcumuzun 65’teki asistinde ise Raul skoru 2-0 yaptı.

Transferde adı Arsenal ile anılan Arda, böylece bu sezon dünya devinde 30 maçta 3 gol, 10 asiste ulaştı.

Arda Güler’e tribünlerden alkış – Video