Gözaltına Alınan Ayşenur Arslan İfade Verdi

Halk TV’deki programı yayından kaldırılan ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı. Savcıya ifade veren Arslan serbest bırakıldı.

Ankara’daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonrası iktidara yakın isimlerin hedefi haline gelen ve gözaltına alınarak adliyeye götürülen Ayşenur Arslan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Halk TV’de sunduğu programda kullandığı ifadeler üzerine hedef gösterilen Ayşegül Arslan hakkında önce Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) inceleme başlattı. Halk TV İmtiyaz Sahibi Cafer Mahiroğlu da Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programının yayından kaldırıldığını açıkladı.

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bugün sabah saatlerinde başlattığı soruşturmanın ardından polis Arslan’ın İstanbul’daki evine gitti ve kendisini Çağlayan Adliyesi’ne götürdü.

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu da Arslan ile beraber adliyeye gitti. Ayşegül Arslan ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Arslan verdiği ifadede şunları söyledi:

“Sözlerimde yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Cümlelerim gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da kastettiğim ve işaret etmek istediğim nokta şuydu: Görevine yeni başlayan İçişleri Bakanının son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi bende hasıl oldu.

Zira son zamanlarda uyuşturucu tacirlerine ve çıkar amaçlı suç örgütlerine gerçekleştirilen çok sayıda operasyon oldu. Eylemi gerçekleştirme biçimini düşünerek acaba bir takım suç odakları benzetme yaparak emniyet teşkilatına ve İçişleri Bakanlığı’na sindirme maksatlı mesaj veriyor olabilir’ diye düşündüm. Programda ve ifadem esnasında terörü güzelleyici ve meşru gösterici bir ibare kullanmadım. Meydana gelen eylemi programda olduğum gibi burada da lanetliyorum. Yukarıda söz ettiğim gibi güvenlik bürokrasisinin zor zamanlarda başarılı bir şekilde sürdürdüğü politikasına yönelik bir takım güçlerin terör örgütü kılığına bürünerek mesaj vermiş olabileceği ihtimalini sorgulamak istedim. Sıklıkla, tereddüt etmeden terör örgütü olarak nitelendirdiğim PKK dahil hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmam mümkün değildir. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum.”

Ayşenur Arslan Ne Dedi?

Ayşenur Arslan, Halk TV’deki programda Ankara’daki saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirmiş, sözleri sosyal medyada çarpıtılarak hedef gösterilmişti.

Arslan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara’da bunu yapmak varken neden Kayseri’de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?”

Ayşenur Arslan Hakkında Soruşturma

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