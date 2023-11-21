Hasan Arat’ın SPK Cezası Engel Olacak mı?

Fanatik yazarı Orhan Yıldırım, Arat’ın aldığını söylediği cezanın A.Ş.’de görev almasına engel teşkil etmediğini yazdı.

Yıldırım’ın yazısından ilgili bölüm şöyle;

“Başkan adayı Hasan Arat için kongre kulislerinde, Futbol A.Ş. de başkan ve yönetici olup olamayacağı tartışmaları vardı. Daha önce SPK’dan 6 ay işlem yasağı ve para cezası alması buna gerekçe olarak gösteriliyordu. Konuyu bu alandaki uzman kişilere sordum.

Aldığım cevap aynı: “Arat’ın, SPK’dan ceza almış olması, halka açık olan Futbol A.Ş. de görev almasına hiç bir engel teşkil etmiyor.” Böylece dilden dile dolaşan bu konu kapanmış oldu. Arat seçimi kazanması ya da kaybetmesi durumunda; BJK Futbol A.Ş. de yönetim kurulu başkanı ya da yönetici veya farklı herhangi bir görevde bulunabilir.”

Ne Olmuştu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da Hasan Arat’a ait Arat Tekstil hisse senetlerinde 2005 yılında yaptığı işlemlerde mevzuata aykırılıklar saptadığı üç yatırımcı hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş ve söz konusu kişilere borsada 6 ay işlem yapma yasağı getirmişti.

SPK’nın yaptığı suç duyurusunun akıbeti ise bilinmiyor.

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