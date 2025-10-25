AvrupaEn Son HaberlerFutbol

Napoli, Inter’i dağıttı

İtalya Ligi'nde son şampiyon Napoli, Inter'i 3-1 yenerek zirveyi tamamen karıştırdı

İtalya Ligi’nde son şampiyon Napoli, Inter’i 3-1 yenerek zirveyi tamamen karıştırdı
Napoli karşısında Hakan Çalhanoğlu yetmedi

İtalya Ligi’nde zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Napoli, Inter’i 3-1’le darmadağın etti. Teknik direktör Antonio Conte yönetimindeki ev sahibi mavi-beyazlılar, 33. dakikada Kevin De Bruyne’un penaltı ligiyle 1-0 öne geçti. Serie A’nın son şampiyonu 54’te Scott McTominay ile farkı ikiye yükseltti. Inter, 59’da milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı. Napoli’de Andre Zambo Anguissa, 66’da son noktayı koyan isim oldu. İtalya Ligi’nde bugün oynanan diğer karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı: Udinese-Lecce: 3-2 (Jesper Karlström 16, Keinan Davis 37, Adam Buksa 89 / Medon Berisha 59, Konan Ndri 90), Parma-Como: 0-0

