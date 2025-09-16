Kenan Yıldız’dan jeneriklik gol

Kenan Yıldız, Juventus’un dinamosu

Şampiyonlar Ligi’nde Kenan Yıldız‘lı Juventus evinde Borussia Dortmund ile 4-4 berabere kaldı. Kısır geçen ilk yarının ardından konuk Alman ekibinde Beier’in 51. dakikadaki şutunda top direkten döndü. 52. dakikada Karim Adeyemi, Serhou Guirassy’nin asistinde Borussia Dortmund’u deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Juventus’ta 64’te, daha önce bir topu da direkten dönen, milli yıldızımız Kenan Yıldız, ceza sahası dışı sol çaprazından mükemmel bir şutla skoru 1-1 yaptı. Borussia Dortmund 65’te Felix Nmecha ile bir kez üstünlüğü yakalarken 68’de Dusan Vlahovic durumu 2-2’ye getirdi. 75’ta Yan Couto, Borussia Dortmund’u 3-2 öne geçirdi. 86’da penaltıdan Bensebaini durumu 4-2 yaptı. 90+4’te Dusan Vlahovic, kendisinin ikinci, Juventus’un üçüncü golünü kaydetti. 90+6’da Kelly skoru belirledi: 4-4.

4-4

JUVENTUS-BORUSSİA DORTMUND

STAT: Allianz Stadı

HAKEMLER: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni, Jerome Brissard (VAR) (Fransa)

GOLLER: Kenan Yıldız (Dk. 64), Dusan Vlahovic (Dk. 68 ve 90+4), Kelly (Dk. 90+6) / Karim Adeyemi (Dk. 52), Felix Nmecha (Dk. 65), Couto (Dk. 75), Bensebaini (Dk. 86 pen.)

SARI KART: Anton

JUVENTUS: Di Gregorio – McKennie (Dk. 59 Joao Mario), Bremer, Kelly – Kalulu, Koopmeiners (Dk. 69 Locatelli), Khephren Thuram, Cambiasso – Kenan Yıldız (Dk. 86 Zhegrova) – Jonathan David (Dk. 58 Vlahovic), Openda (Dk. 69 Adzic)

BORUSSİA DORTMUND: Kobel – Ryerson, Anton, Bensebaini – Bueno Couto, Sabitzer, Nmecha (Dk. 71 Jobe Bellingham), Svensson – Adeyemi, Beier (Dk. 71 Brandt) – Guiarassy (Dk. 90+2 Gross)