Paris Saint Germain kimseyi tanımıyor!

Paris Saint Germain son sözü söyledi

Şampiyonlar Ligi’nde son şampiyon Paris Saint Germain, Barcelona deplasmanında 2-1 kazandı. İspanya’da 19. dakikada Ferran Torres’in golüyle geriye düşen Fransız ekibi, 38’de Senny Mayulu ve 90’da Gonçalo Ramos’un golleriyle 2-1 galip geldi. Juventus ise Kenan Yıldız’ın 80 dakika forma giydiği maçta Villarreal ile İspanya’da 2-2 berabere kaldı. Villarreal’in gollerini 18. dakikada Georges Mikautadze ve 90’da Renato Veiga atarken Juventus’un golleri 49’da Federico Gatti ve 56’da Francisco Conceiçao’dan geldi.

1-2

BARCELONA-PARİS SAİNT GERMAİN

STAT: Estadio Olimpico Lluis Companys

HAKEMLER: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere), Jarred Gilett (Avustralya)

GOLLER: Ferran Torres (Dk. 19) / Senny Mayulu (Dk. 38), Gonçalo Ramos (Dk. 90)

SARI KARTLAR: F. de Jong, Casado, Lamine Yamal / Nuno Mendes, Achraf Hakimi

BARCELONA: Szczesny – Kounde, Garcia (Dk. 86 Christensen), Cubarsi, Martin (Dk. 72 Balde) – F. de Jong, Pedri (Dk. 79 Casas) – Yamal, Olmo (Dk. 72 Casado), Rashford (Dk. 72 Lewandowski) – Ferran Torres

PARİS SG: Chevalier – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes – Zaire Emery, Vitinha, Fabian Ruiz (Dk. 73 Gonçalo Ramos) – Mbaye (Dk. 65 Lucas Hernandez), Mayulu (Dk. 80 Kang-in Lee), Barcola (Dk. 80 Mbitcha)