Benjamin Netanyahu dayak yemiş

Benjamin Netanyahu’nun oğlu apar topar ABD’ye gönderildi

İddialara göre Netanyahu‘nun oğlu Yair, babasını dövmüş ve o yüzden Miami’ye gönderilmiş.

“Başbakan Benjamin Netanyahu‘nun kişisel güvenlik ekibinin eski başkanı Ami Dror’un, Netanyahu’nun oğlu Yair’in babasına karşı gerçekleştirdiği fiziksel saldırının ayrıntılarını açıklamasıyla “İsrail”i sarsan utanç verici bir olay yaşandı. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek Yair’i derhal Amerika Birleşik Devletleri’ne götürmek zorunda kalmış

İbranice yayın yapan Maariv gazetesine verdiği bir podcast röportajında ​​konuşan Dror, olayı “gerçek bir saldırı” olarak nitelendirerek, güvenlik görevlilerinin konut içindeki fiziksel bir kavgayı ayırmak için doğrudan müdahale etmek zorunda kaldığını doğruladı.

– Dror, Yair Netanyahu’nun Miami’ye gönderilmesi kararının, olayın ardından derhal alındığını ve bunun, olayların etkisini azaltmak ve daha fazla tırmanmayı önlemek için bir önlem olduğunu söyledi.

– Bu davranışı “istisnai ve etik dışı” aile davranışı olarak nitelendirdi ve bu tür eylemlerin ailenin tek bir üyesiyle sınırlı olmadığını vurguladı.

Bu açıklamalar, daha önce 2025’te benzer suçlamaları reddeden Yair Netanyahu’yu çevreleyen tartışmaların yeniden alevlendiği bir dönemde geldi; başbakanın ailesine yönelik siyasi ve medya eleştirileri, “İsrail”in karşı karşıya olduğu iç krizler ve bölgesel gerilimlerle birlikte yoğunlaşıyor.”

