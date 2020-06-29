Liverpool, Klopp ve Mental Destek

Geçen hafta Liverpool, İngiltere’de 30 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Bu başarıda teknik direktör Jürgen Klopp’un da büyük bir payı oldu. Bu şampiyonluk hakkında spor basınımızda çok farklı konular yazıldı, konuşuldu ve tartışıldı. Hatta olayın magazinsel boyutu bile ele alındı ve Klopp’un eşi olan Ulla’nın şampiyonlukta payı olduğu savunuldu.

Liverpool’un şampiyonluğu konusunda konuşulmayan ve tartışılmayan tek konu Klopp’un kendisi ve takımı için aldığı mental destek idi. Klopp’un mental antrenör Lee Richardson ile çalışma şartlarını içeren şu açıklamaları, hem benim 2001’den beri spor insanlarımıza anlatmaya çalıştığım mental antrenman sistemimin özeti, hem de antrenörlerimiz için ibretlik bir hikayedir. Klopp diyor ki;

“Yaklaşık 20, 25 yıl önce futbolda kaleci antrenörü yoktu ve baş antrenör kaleci eğitimini tek başına yapıyordu. Atletik antrenörümüz yoktu, hepsi bizim işimizdi. Bir sonraki şey elbette psikososyal durum ile ilgiliydi ama bu konuda pek konuşamıyordum. Çünkü bu bir uzmanlık işidir. Bana da gelen Richardson oyuncularla ne yapıyor, ne konuşuyor ben ilgilenmiyorum. Onunla konuşuyorum ama bu tamamen gizli bir şey. Richardson oyunculara verdiği hizmetlerini kulübün eğitim kompleksinde haftada üç gün sunuyor. Lee Richardson ile özellikle iyi olan şey, onun eski bir futbolcu ve antrenör olmasıdır. Daha sonra mental antrenör olmaya karar verdi. Gerçekten ilginç bir kariyeri var. O harika bir insan. Bu önemli, çünkü o zaman futbolcuları onunla konuşmaya ikna etmek zorunda kalmıyorum. Bu yüzden futbolcular ona ihtiyaç duyduğunuzda hemen iletişime geçebiliyorlar.”

Klopp’u örnek alan antrenörlerimiz onun mental destek almasını da örnek alıp bizim hizmetlerimizden faydalanmak isterler mi bilmiyorum ama Klopp açıkça teknik kadronun ve futbolcuların daha da gelişebileceğini bilen ve inanan bir spor insanıdır. Bu sezon takımına mental destek verdirmesi ile yeniliklere ne kadar açık olduğunu göstermiştir.

Dolayısıyla Klopp örneğinde olduğu gibi sporda psikososyal alanlarda çalışan felsefe, psikoloji, sosyoloji ve spor bilimleri öğrenimi görmüş, bu alanlarda kitaplar, makaleler ve eleştirel yazılar yazan bir mental antrenörden mental destek alarak; kulüp ve takım kültürünü geliştirir, psikososyal güvenliği ve huzuru sağlar, performans gelişimi konusunda etkili mental taktikleri öğrenir ve böylece hedeflerinize ulaşmak konusunda avantajlı olursunuz.

Pandemi sürecinde bile mental destek çağrılarımıza olumlu cevap vermeyen, spor kültürümüzden beslenen ve bu nedenle alaturka bir zihniyete sahip olan başkan, yönetici, antrenör ve menajerlere rağmen Klopp örneğinden hareketle sloganımı tekrarlamak istiyorum; MENTAL DESTEK ŞART…

Dr. Ersin AFACAN

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