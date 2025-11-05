Şampiyonlar Ligi’nde Karabağ destanı

Karabağ galibiyeti kaçırdı

2017-18’in ardından, 3 ön eleme turu oynayarak, ikinci kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan kardeş ülke Azerbaycan temsilcisi Karabağ, inanılmaz sonuçlar almayı sürdürüyor. İlk hafta deplasmanda Benfica’yı, ardından Kopenhag’ı 2-0 mağlup eden, Athletic Bilbao deplasmanında ise 3-1 kaybeden Karabağ, İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea’yi ağırladı. Karşılaşmanın 16. dakikasında 18 yaşındaki Estevao, İngiliz ekibini deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 29’da ceza sahasına nefis çalımlarla giren Duran’ın direkten dönen şutunu tamamlayan Leandro Andrade skora dengeyi getirdi. 39’da Hato’nun sebep olduğu penaltıyı gole çeviren Jankovic, Azeri ekibini 2-1 üstünlüğe taşıdı. 53’te, ikinci yarının başında oyuna dâhil olan, Alejandro Garnacho durumu 2-2 yaptı. Bu arada Kıbrıs Rum Kesimi’nden Pafos FC ise İspanya’dan Villarreal’i 1-0 yenerek çok sürpriz bir galibiyet aldı.

2-2

KARABAĞ-CHELSEA

STAT: Tevfik Behramov

HAKEMLER: Sebastian Gishamer, Roland Riedel, Santino Schreiner, Manuel Schuettengruber (VAR) (Avusturya)

GOLLER: Leandro Andrade (Dk. 29), Jankovic (Dk. 39 pen.) / Estevao (Dk. 16), Garnacho (Dk. 53)

SARI KARTLAR: Matheus, Medina / Andrey Santos, Reece James, Caicedo

KARABAĞ: Kochalski – Matheus, Mustafazade, Medina, Caferquliyev (Dk. 75 Daniel) – Bicalho, Jankovic – Kady (Dk. 31 Addai), Andrade (Dk. 61 Bayramov), Zoubir (Dk. 75 Kashchuk) – Duran (Dk. 61 Axundzade)

CHELSEA: Sanchez – James, Adarabioyo, Hato, Cucurella – Lavia (Dk. 8 Caicedo), Santos (Dk. 46 Enzo Fernandez) – Estevao, Joao Pedro (Dk. 71 Bounanotte), Bynoe Gittens (Dk. 46 Alejandro Garnacho) – George (Dk. 46 Liam Delap)