Al Nassr dümdüz edip gidiyor

Al Nassr son şampiyonu deplasmanda avladı

Suudi Arabistan Ligi’nde eski Fenerbahçeli teknik direktör Jorge Jesus ve 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo‘lu Al Nassr önüne geleni dümdüz ediyor. Al Nassr, Laurent Blanc yönetimindeki geçen sezonun lig şampiyonu Al İttihad Jeddah deplasmanında 2-0 kazandı. 9. dakikada Kingsley Coman’ın asistinde Sadio Mane, sarı-lacivertlileri deplasmanda 1-0 üstünlüğe taşıdı. 35’te ilk golün sahibi Sadio Mane’nin asistinde skoru 2-0 yapan Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşına karşın, formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Deneyimli yıldız, Al Nassr’da bu sezon 6 karşılaşmada 5 gole ulaştı. Al Nassr da bu sonuçla 4’te 4’le Al İttihad Jeddah’ın 3 puan önüne geçti. ve liderlik koltuğuna kuruldu.