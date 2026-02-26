Akın Gürlek’ten yasa dışı bahis ve şike için yeni adım

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hem “Terörsüz Türkiye” sürecine hem de yasa dışı bahis ve şike soruşturmalarına değinen Gürlek, özellikle spor ve finans dünyasını yakından ilgilendiren yeni bir yapılanma planını kamuoyuyla paylaştı.

Akın Gürlek: Terör sorununu aşacağız

Bakan Gürlek, kamuoyunda terörle mücadele konusunda güçlü bir beklenti olduğunu belirterek, “Anketler yüzde 95-97 oranında vatandaşlarımızın artık terör sorunundan kurtulmak istediğini gösteriyor. Bu bizim ülkemizin sorunu, inşallah bu sorunu aşacağız.” dedi. Sürece ilişkin infaz düzenlemesi ve umut hakkı tartışmalarına da değinen Gürlek, konunun hassasiyetle ele alındığını ifade etti.

“Yasa dışı bahiste bataklığı kurutmalıyız”

Yasa dışı bahis ve sanal kumar konusundaki soruya yanıt veren Gürlek, sistemin geniş bir ağ üzerinden yürütüldüğünü söyledi. Yurt dışı merkezli bahis sitelerine dikkat çeken Bakan, başlangıçta öğrenci hesaplarının kiralanarak kullanıldığını belirtti.

“Bu para Türkiye’ye kara para olarak giriyor ve vergiye tabi değil.” diyen Gürlek, yasa dışı bahsin kolay para tuzağı olduğunu vurguladı.

81 il başsavcılığına genelge gönderildiğini açıklayan Gürlek, mücadelede kararlılık mesajı verdi. Cezaların yetersiz kaldığını gözlemlediklerini belirten Bakan, “Bataklığı kurutmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

Futbol maçları mercek altında

Şike iddialarına da değinen Gürlek, futbolun temiz kalması gerektiğini söyledi. Tüm maçların incelendiğini belirten Bakan, bazı dosyalarda iddianamelerin kabul edildiğini ve yargılama sürecinin başladığını açıkladı.

Başsavcılıklarda özel birim planı

Adalet Bakanı, hem yasa dışı bahis hem de şike ile mücadele kapsamında tüm başsavcılıklarda özel birim kurulmasını planladıklarını duyurdu. Bu kapsamda uzman ekiplerle daha koordineli ve hızlı bir soruşturma süreci hedeflendiği belirtildi.

