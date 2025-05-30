Real Madrid’den bir transfer bombası daha

Trent Alexander Arnold, artık Real Madrid’de

Geçen sezonu kupasız kapatan Real Madrid, transfer sezonuna hızlı girdi. İspanyol devi, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına eski oyuncusu Xabi Alonso’yu getirmişti. Real Madrid, geçen yılların aksine savunmayla işe başladı. Madrid, Bournemoth’tan stoper Dean Huijsen’i 50 milyon Euro’ya renklerine bağlamasının ardından Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold’u da kadrosuna kattı.

Erken transfer için 10 milyon Euro!

Real Madrid, Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran 2025’te bitecek Trent Alexander-Arnold’un transferini 1 ay erken yaptığı için İngiliz ekibine 10 milyon Euro ödeyecek. Bu arada 26 yaşındaki Trent Alexander-Arnold’un kulübü Liverpool’un çok daha yüksek önerisine karşın Real Madrid’in yıllık yaklaşık net 15 milyon Euro’luk teklifini kabul ettiği bildirildi. Real Madrid‘in sağ bek Trent Alexander-Arnold’u erken transfer etmesinin sebebi ise oyuncuyu Kulüpler Dünya Kupası’nda oynatmak istemesi.