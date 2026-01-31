Başakşehir kaybetmeyi unuttu

Başakşehir çıkışı yakaladı

Trendyol Süper Lig’de son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor’u ağırladı.

Konuk ekipte Taylan Antalyalı, 10. dakikada önce penaltı kararı sonrası kırmızı kart gördü. Ancak hakem Yiğit Arslan inceleme sonrası hem penaltı kararını hem de kırmızı kartı iptal etti.

Ev sahibinde karşılaşmanın 19. dakikasında Christopher Operi’nin soldan yerden pasını Eldor Shomurodov, sol alt köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0

30 yaşındaki Özbek futbolcu, bu sezon ligde 20 maçta 14 gole ulaştı.

45+1’de Taha Şahin’in ceza sahası yayının üzerinde şutu savunmadan Leo Duarte’ye de çarpan top filelere gitti: 1-1

68’de Valentin Mihaila’nın şutu kaleci Muhammed Şengezer’in kolunun altından geçerek ağlarla buluştu: 1-2

74’te Jakub Kaluzinski’nin asistinde Bertuğ Yıldırım durumu 2-2 yaptı.

2-2

BAŞAKŞEHİR-ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Yiğit Arslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral, Ömer Faruk Turtay (VAR)

GOLLER: Eldor Shomurodov (Dk. 19), Bertuğ Yıldırım (Dk. 74) / Taha Şahin (Dk. 45+1), Valentin Mihaila (Dk. 68)

SARI KART: Jerome Opoku

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer – Ömer Ali Şahiner (Dk. 79 Onur Bulut), Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi – Olivier Kemen, Umut Güneş (Dk. 73 Jakub Kaluzinski) – Abbosbek Fayzullayev (Dk. 63 Nuno Da Costa), Eldor Shomurodov, Amine Harit (Dk. 73 Ivan Brnic) – David Selke (Dk. 63 Bertuğ Yıldırım)

ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem Canpolat – Taha Şahin, Attila Mocsi, Samet Akaydın, Casper Hojer – Taylan Antalyalı (Dk. 86 Emrecan Bulut), Qazim Laçi – İbrahim Olawoyin (Dk. 86 Muhamed Buljubasic), Valentin Mihaila (Dk. 73 Mithat Pala), Altin Zeqiri (Dk. 79 Adedire Awokoya Mebude) – Ali Sowe