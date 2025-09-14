Manchester City derbide acımadı

Manchester City’de gizli yıldız Doku

İngiltere Premier Lig’de derbi mücadelesinde, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden, Manchester City, Manchester United’ı ağırladı. City‘de Paris Saint Germain’den yeni transfer Gianluigi Donnarumma ilk kez kaleye geçti. United’da ise teknik direktör Ruben Amorim, eldivenleri bir kez daha Altay Bayındır’a verdi. Son iki lig maçını kaybeden Manchester City’de 18. dakikada Doku’nun ortasında sakatlıktan dönen Phil Foden’ın nefis kafası Altay Bayındır’ın uzanamayacağı noktadan ağlara gitti: 1-0. Maçın 53. dakikasında soldan Doku’nun ara pasında Haaland, topun dibine girerek kaleci Altay’ı avladı. 68. dakikada Manchester United’ın orta sahada büyük hatayla ikram ettiği topta Bernardo Silva’nın ara pasında hareketlenen Erling Haaland kendisinin ikinci, Manchester City’nin üçüncü golünü attı.

3-0

MAN. CITY- MAN. UNITED

STAT: Etihad

HAKEMLER: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn, John Brooks (VAR)

GOLLER: Phil Foden (Dk.18), Erling Haaland (Dk. 53 ve 68)

SARI KART: Yok

MANCHESTER CITY: Donnarumma – Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly – Bernardo Silva (Dk. 88 Ake), Rodri (Dk. 76 Nicolas Gonzalez), Reijnders – Foden, Haaland (Dk. 87 Bobb), Jeremy Doku (Dk. 76 Savinho)

MANCHESTER UNITED: Altay – Yoro (Dk. 62 Maguire), De Ligt, Shaw – Mazraoui (Dk. 62 Mainoo), Fernandes, Ugarte (Dk. 80 Zirkzee), Dorgu – Diallo, Mbeumo – Sesko (Dk. 80 Casemiro)