Vinicius Junior barış ilan etti

Vinicius Junior, Xabi Alonso’ya sarıldı

Vinicius Junior’ın Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona eriyor ve yıldız oyuncu şu anda sezon başına brüt 15 milyon Euro kazanıyor.

Brezilyalı futbolcunun başlangıçtaki niyeti, takımın en çok kazanan oyuncusu olmak ya da en azından geçen sezon takıma katılan Kylian Mbappe ile eşit ücret almaktı. Mbappe, sözleşme gereği net 15 milyon Euro maaş almanın yanı sıra, 2029 yılına kadar yıllık 8 milyon Euro net imza ikramiyesi alıyor, bu da Fransız yıldızın toplam net kazancını 23 milyon Euro’ya çıkarıyor.

Mundo Deportivo’da yer alan habere göre, Vinicius bu başlangıçtaki yüksek taleplerinden bir miktar indirim yapmayı kabul etti ve bu, kulüp ile oyuncu arasında sözleşme yenileme görüşmelerinde bir yakınlaşma sağladı. Taraflar, yeni anlaşmayı önümüzdeki aylarda imzalamayı hedefliyor. Mevcut sözleşmesinin bitmesine altı aydan az bir süre kalması durumunda (1 Ocak 2027’den itibaren) Vinicius’un başka bir kulüple serbestçe görüşme hakkının doğacağı unutulmamalı.

Sözleşme görüşmelerindeki olumlu havanın yanı sıra, Vinicius’un teknik direktör Xabi Alonso ile arasındaki gerginlik de sona erdi. Geçtiğimiz El Clasico maçında oyundan alındığında teknik direktöre karşı yaptığı sitemli hareketler nedeniyle tartışma konusu olan Brezilyalı oyuncu, daha sonra bir açıklama yayınlayarak özür dilemişti.

Ancak, Mundo Deportivo’nun kaynaklarına göre Vinicius, bu özrü sadece bir bildiriyle yapmakla kalmadı; tüm takım arkadaşlarıyla, Xabi Alonso ve teknik ekibiyle yüz yüze ve kişisel olarak da özür diledi.

Bu durumun en somut kanıtı ise Olympiakos’a karşı alınan zorlu 4-3’lük galibiyetin hemen ardından yaşandı. Maç biter bitmez Vinicius ve Xabi Alonso, herkesin önünde sıcak bir kucaklaşmayla aralarındaki buzları tamamen eritti. Bu hareket, hem saha içindeki disiplinin hem de takım içi birliğin yeniden sağlandığının işareti olarak yorumlandı.

Öte yandan Caught Offside’ın aktardığına göre Manchester United, Real Madrid‘de geleceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı forvet Vinicius Junior’un temsilcileriyle temasa geçti. Vinicius’un Bernabeu’dan ayrılması durumunda United’ın yanı sıra Manchester City’nin de oyuncu için devreye girebilir.

Şu an için transferin ne kadar gerçekçi bir zemine oturacağı belli olmasa da, Manchester United’ın ilgisini resmen beyan etmesi, transfer piyasasında büyük bir potansiyel hareketliliğin habercisi olarak yorumlanıyor.