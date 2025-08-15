İnan Güney gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yeni operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
İnan Güney ve danışmanı gözaltında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Yeni operasyon kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Danışmanı Yiğit Oğuz Duman’ın da aralarında olduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimlerin evlerinde arama yapıldığı belirtildi.
“Murat Ongun ile irtibatlı”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir” ifadeleri yer aldı.
Operasyon sonrasında gözaltına alınanların isimleri de belli oldu. İşte o isimler:
İnan Güney
Yiğit Oğuz Duman
Hasan Yalaz
Bora Aramacı
Aysun Vural
Esma Bayrak
Güngör Bozkurt
Hasan Erkan Kabakçı
İsmail Akkaya
Asraf Engin Güner
Mehmet Kaya
Ersan Şık
İbrahim Can Yaman
Yunus Göçer
Nurul Taha Yüksel
Alper Yıldırım, Deniz Göleli
Duygu Fikirli
Şükrü Fındık
Nazlı Dalar
Veysel Eren Güven
Burak Karakuş
Alican Ayvataş
Mustafa Sezer Yerli
Erdal Akbay
Mehmet Akif Bulut
Sabriye Akkaya
Çiğdem Nasuhbeyoğlu
Ümit Karakaya
Mahir Gün
Recep Cebeci
Ferda Yıldız Selbasan
Yusuf Yüce
Özge Bağdatlı
Kazım Eren Sönmez
Ahmet Bozkurt
Tarık Bora
Mesut Taşkın
Tuğba Koçak
Hare Dinçer
Seyhan Özcan
Mehmet Türkoğlu
Utku Doğruyol
Zekai Kırat