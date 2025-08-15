İnan Güney gözaltına alındı

İnan Güney ve danışmanı gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Yeni operasyon kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Danışmanı Yiğit Oğuz Duman’ın da aralarında olduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimlerin evlerinde arama yapıldığı belirtildi.

“Murat Ongun ile irtibatlı”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Operasyon sonrasında gözaltına alınanların isimleri de belli oldu. İşte o isimler:

İnan Güney

Yiğit Oğuz Duman

Hasan Yalaz

Bora Aramacı

Aysun Vural

Esma Bayrak

Güngör Bozkurt

Hasan Erkan Kabakçı

İsmail Akkaya

Asraf Engin Güner

Mehmet Kaya

Ersan Şık

İbrahim Can Yaman

Yunus Göçer

Nurul Taha Yüksel

Alper Yıldırım, Deniz Göleli

Duygu Fikirli

Şükrü Fındık

Nazlı Dalar

Veysel Eren Güven

Burak Karakuş

Alican Ayvataş

Mustafa Sezer Yerli

Erdal Akbay

Mehmet Akif Bulut

Sabriye Akkaya

Çiğdem Nasuhbeyoğlu

Ümit Karakaya

Mahir Gün

Recep Cebeci

Ferda Yıldız Selbasan

Yusuf Yüce

Özge Bağdatlı

Kazım Eren Sönmez

Ahmet Bozkurt

Tarık Bora

Mesut Taşkın

Tuğba Koçak

Hare Dinçer

Seyhan Özcan

Mehmet Türkoğlu

Utku Doğruyol

Zekai Kırat