Samsunspor, Avrupa’yı salladı

Samsunspor, 10. dakikada golü buldu

UEFA Konferans Ligi’nin ilk haftasında Samsunspor, Polonya’da Legia Varşova’ya konuk oldu. Maçın 10. dakikasında ara pasla hızla sol kanattan ceza sahasına giren Anthony Musaba, dar açıdan sert bir şutla temsilcimizi 1-0 öne geçirdi. Samsunspor, Konferans Ligi’nde bir sonraki maçını 23 Ekim’de evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacak. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de ise 5 Ekim’de Fenerbahçe’yi ağırlayacak. UEFA Konferans Ligi’nin ilk haftasında oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Jagiellonia-Hamrun: 1-0, Noah-Rijeka: 1-0, Zrinjski Mostar-Lincoln: 5-0, Dinamo Kiev-Crystal Palace: 0-2, KuPS Kuopio-Drita: 1-1, Omonia Nicosia-Mainz: 0-1, Lozan-Breidablik: 3-0, Rayo Vallecano-KF Shkendija: 2-0, Lech Poznan-Rapid Wien: 4-1, AEK Larnaca-AZ Alkmaar: 4-0, Celje-AEK: 3-1, Rakow Czestochowa-Universitata Craiova: 2-0, Fiorentina-Sigma Olomouc: 2-0, Aberdeen-Shakhtar Donetsk: 2-3, Sparta Prag-Shamrock Rovers: 4-1, Shelbourne-Hacken: 0-0, Slovan Bratislava-Strasbourg: 1-2.

0-1

LEGİA VARŞOVA-SAMSUNSPOR

STAT: Municipal Stadium of Legia Warszawa

HAKEMLER: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Alexis Auger, Nicolas Rainville (VAR) (Fransa)

GOL: Anthony Musaba (Dk. 10)

SARI KARTLAR: Augustyniak, Jedrzejczyk, Pankov / Celil Yüksel, Van Drongelen, Borekovic, Yunus Emre

LEGİA VARŞOVA: Tobiasz – Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Vinagre – Kacper Urbanski (Dk. 63 Elitim), Augustyniak, Wojciech Urbanski (Dk. 76 Bichakhchyan) – Chodyna (Dk. 82 Zewlakow), Colak (Dk. 63 Rajovic), Stojanovic (Dk. 63 Weisshaupt)

SAMSUNSPOR: Okan – Zeki (Dk. 90+2 Soner Gönül), Satka, Van Drongelen, Tomasson – Celil Yüksel (Dk. 63 Makoumbou) – Coulibaly (Dk. 63 Yunus Emre), Ntcham (Dk. 84 Ntcham), Holse, Musaba (Dk. 84 Joe Mendes) – Mouandilmadji