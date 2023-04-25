Sinan Oğan Seçim Otobüsüyle TRT Kapısına Dayandı

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullandığı otobüsü ile RTÜK Genel Müdürlük kapısı girişine kadar geldi. TRT ve RTÜK kapılarının önünde açıklama yapan Oğan haber bültenlerinde kendisine yer verilmemesini protesto etti.

RTÜK’ün kapısında otobüsten inerek açıklama yapan Sinan Oğan şunları söyledi:

“RTÜK Allahtan kork. Eşit davranmıyorsun. Televizyonlarda en az zaman bize veriliyor. Neden adaletsiz bir tutum içindesiniz. Böyle bir ülkeyi hak etmiyoruz. Adalet herkese lazım. Televizyonlarda bu durum devam ederse tüm arkadaşlarımla RTÜK ve TRT önüne gelip açıklama yapıp sizi protesto edeceğiz.”

Daha sonra TRT Genel Müdürlüğü önüne giden Sinan Oğan için TRT’nin kamera görevlendirmemesi dikkat çekti.

Oğan, “Her gün gelip buradan yayın yapacağım. TRT biz buradayız. TRT yayınlarında bize yer vermiyor. Bütün cumhurbaşkanı adaylarına TRT eşit yayın hakkı vermeli” dedi.

Demirören Medya’ya da Gitti

Sinan Oğan, kendisine yayınlarında yer vermediği gerekçesiyle Demirören Medya Grubu’nu bina önüne giderek protesto etti.

Oğan Demirören Medya Grubu binası önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sesimizi duyurmak için maalesef böyle bir yola başvurmak zorunda kaldık. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası başlayalı epey bir süre oldu ama maalesef ki kampanya süresinde, karış karış bu ülkeyi gezdiğimiz halde, bizim çalışmalarımız takip edilmiyor, yer verilmiyor. En çok da Demirören Medya Grubu ve TRT çalışmalarımıza yer vermiyordu. Bugün TRT’ye ve RTÜK’e gittik. Şimdi de Demirören Medya Grubundayız. Toplum elbette ki sizin reyting kaygınızı anlıyor ama Sinan Oğan’ın yeterince reytingi var. Sinan Oğan’ın çalışmalarına yer verdiğiniz takdirde izleyeni olacaktır. Sizin bana yer vermeniz lazım.

Ahmet Hakan benim eski arkadaşımdır. Eskiden MHP Genel Başkan adaylığı süresince boy boy röportajlar yapardı, programına davet ederdi. Artık programlarında konuşturtmuyor bile. ‘Tarafsız Bölge’ programının konuklarında Sinan Oğan’ın konuşulması izin bile vermiyor. Hani nerede sizin demokratlığınız? Biz demokratik bir ülke yaratma peşindeyiz. Basının da özgür bir şekilde çalışması için çalışıyoruz. Biz basın emekçilerinin hak ve hukukları için de çalışıyoruz. Siz de bizim çalışmalarımıza yer verip bizim halka müracaatımızı, halka seslenişimizi ekranlarda, ana haber bültenlerinde yer vermek zorundasınız.”

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