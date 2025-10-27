“İstanbul Senin” veri sızıntısı davasında 6 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel ve konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye aktarıldığı, bu verilerin bir kısmının ise ‘darkweb’de satışa çıkarıldığı iddiaları üzerine gözaltına alınan 15 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 9 kişi ise serbest bırakıldı.

Veriler yabancı ülkelere sızdırılmış

Savcılık dosyasına göre, uygulama yöneticileri ve İBB iştiraklerindeki bazı çalışanların, “İstanbul Senin” platformu üzerinden kullanıcı verilerini yurt dışına ilettiği belirlendi. Ayrıca, “İBB Hanem” adlı alt uygulama aracılığıyla 11 milyon kişinin sandık verilerinin sisteme işlendiği ve dışarı sızdırıldığı tespit edildi.

Operasyon 6 şirkette eş zamanlı yapıldı

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sabah 06.00’da İBB’ye bağlı 6 farklı şirkette eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında, söz konusu şirketlerde yönetici pozisyonunda bulunan ve örgüt yöneticileriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen kişiler yer aldı. Ayrıca, firari konumdaki örgüt yöneticisi Murat Güliibrahimoğlu’nun şirketlerine naylon fatura düzenleyen iki kişi de operasyon kapsamında yakalandı.

Suçlamalar: Kişisel veri ihlali ve örgüt üyeliği

15 şüpheli hakkında, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek”, “vergi usul kanununa muhalefet” ve “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” suçlamaları yöneltildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 15 kişiden 6’sı tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

