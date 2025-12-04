Büyükçekmece Adliyesi’nde 147 milyon liralık vurgun

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanette tutulan onlarca kilo altın ve gümüşün ortadan kaybolmasıyla başlayan soruşturma, kurumdaki en büyük zimmet iddialarından birine dönüştü. Emanet bürosunda görevli memur Erdal T.’nin uzun süredir işe gelmediğinin fark edilmesi üzerine açılan kasalarda hiçbir ziynet eşyasının bulunmadığı belirlendi. İlk tespitler, yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığını ortaya koyarken, şüpheli memurun eşi ve çocuklarıyla birlikte geçtiğimiz ay İngiltere’ye uçtuğu anlaşıldı. Başsavcılık, firari Erdal T. hakkında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulundu.

Büyükçekmece Adliyesi’nde kasalar boş çıktı

Soruşturma, zimmet memuru Erdal T.’nin işe gelmemesi üzerine başlatıldı. Anahtarı emanet memuru Kemal D.’de bulunan kasalar açıldığında tüm bölümlerin boş olduğu görüldü. Yapılan ilk incelemeler, 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün kaybolduğunu ortaya koydu. Gözaltına alınan Kemal D.’nin ifadesi alınırken, Erdal T.’nin ailesiyle 19 Kasım 2025’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye uçtuğu tespit edildi.

Detaylı sayım 147 milyon liralık vurgunu ortaya koydu

Adli emanette yapılan kapsamlı sayım, çalınan miktarın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Listeye göre;

– 9 bin 906 gram altın,

– 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe,

– 5 kilo altın külçesi, 7 arma altın,

– 167 tam, 376 yarım, 1.328 çeyrek altın,

– 40 Cumhuriyet altını, 487 Ata altını, 6 gremse altın,

– 606 bilezik ve 1 kilo 477 gram bilezik,

– 2 bin 701 gram çeşitli takı,

– 50 kilo gümüşün kayıp olduğu belirlendi.

Yapılan hesaplamalarda toplam değerin yaklaşık 147 milyon liraya ulaştığı ifade edildi.

“Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin”

Erdal T.’nin 2021 yılında sürekli işçi kadrosuyla adliyede göreve başladığı, çevresinde sakin biri olarak tanındığı öğrenildi. Olayın ardından bazı çalışma arkadaşlarına “Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin” şeklinde mesaj gönderdiği iddia edildi.

Çift anahtar sistemi ve denetim süreci mercek altında

Emanet odasında çift anahtar sistemi bulunduğu, odanın anahtarının hem Erdal T.’de hem de uzun yıllar emanet büroda çalışan Kemal D.’de olduğu belirlendi. Kasaların anahtarının ise yalnızca Kemal D.’de olduğu aktarıldı. En son denetimin 2 Ekim’de yapıldığı, çalınan ziynetlerin büyük bölümünün göçmen kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen parçalar olduğu ifade edildi.

Kırmızı bülten talebi ve genişleyen soruşturma

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, firari şüpheli Erdal T. ve eşi Esma T. hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebini Adalet Bakanlığı’na iletti. Şüphelilerin irtibat kurduğu diğer kişilerin araştırılacağı, soruşturmanın derinleştirileceği ve paranın nasıl kullanıldığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Gözaltındaki Kemal D.’nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

