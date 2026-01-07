Doğukan Güngör serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Son dalga operasyonda, aralarında kamuoyunda tanınan isimlerin de yer aldığı 26 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında savcılık ve mahkeme kararları netleşti.

Doğukan Güngör hakkında karar

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan oyuncu Doğukan Güngör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenilen Güngör, savcılık ifadesinin ardından herhangi bir ek adli tedbir uygulanmaksızın serbest bırakıldı. Aynı dosyada yer alan üç şüpheli için de savcılık, serbest bırakma kararı verdi.

19 şüpheli tutuklandı

Savcılık, ifadelerin ardından üç şüpheli hakkında “konutu terk etmeme” talebiyle adli kontrol uygulanmasını isterken, 19 şüpheliyi ise “uyuşturucu ve/veya fuhuş” suçlamalarıyla tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Mahkeme, üç şüpheli için ev hapsi kararı verirken; aralarında B.A., G.B., H.Y., K.Y., L.E., M.E., M.U., V.A., S.Y., A.A., M.Y., C.E., E.C., D.A., G.Ö., N.Ş., Ö.B. ve S.T.’nin bulunduğu toplam 19 kişinin tutuklanmasına hükmetti.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, soruşturmanın yalnızca gözaltı ve tutuklamalarla sınırlı olmadığını, dijital materyaller ve yeni deliller üzerinden incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Dosyada yeni gözaltı ve adli işlemlerin gündeme gelebileceği ifade edildi.

