İstanbul’da tarihi zirve

Rusya ile Ukrayna, 2022 yılında İstanbul’da yapılan son müzakerelerin ardından ilk kez yeniden doğrudan görüşme masasına oturuyor. TASS haber ajansı, görüşmelerin saat 10.00 civarında Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin bulunduğu Dolmabahçe Sarayı’nda başlayacağını aktardı.

Toplantı basına kapalı gerçekleşiyor. Ancak Ukraynalı bir yetkili, başlangıç saati konusunda henüz mutabakat sağlanmadığını belirtti.

Rus heyeti İstanbul’da, Putin listede yok

Rusya devlet ajansları, Rus heyetini taşıyan uçağın İstanbul Atatürk Havalimanı’na indiğini duyurdu. Heyete Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy liderlik ediyor. Heyet, 2022 yılındaki müzakerelerde olduğu gibi Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve Genelkurmay Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov’dan oluşuyor.

Kremlin, Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılmayacağını bildirdi. Ancak Putin’in, dün gece müzakere heyeti ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle Moskova’da toplantı yaptığı açıklandı.

Zelenski Ankara’da, Putin’i bekliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da bir araya gelmesi bekleniyor. Zelenski daha önce yaptığı açıklamada, “Ben Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekleyeceğim. Şahsen.” ifadelerini kullanmıştı.

Putin’in gelmemesi durumunda Ukrayna tarafının nasıl bir tutum alacağı henüz netleşmiş değil. Zelenski, doğrudan Putin ile görüşme yapılmadığı sürece müzakerelerin anlamını sorguladığını da dile getirmişti.

NATO: Top artık Rusya’nın sahasında

İstanbul’daki zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’nin süreçteki rolüne dikkat çekti. Antalya’daki NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Rutte, “Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip.” dedi.

Rutte, “Ukrayna müzakerelere hazır, top artık açıkça Rusya’nın sahasında. Ne yaptıklarını açıklamalılar.” diyerek Moskova’ya net mesaj verdi.

Trump ve ABD heyeti süreci takipte

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Putin’in katılımı halinde Türkiye’ye geleceği yönündeki sinyallere rağmen, son gelen bilgilere göre Trump müzakerelere katılmayacak. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD’nin özel temsilcileri Steve Witkoff ile Keith Kellogg’un İstanbul’da temaslarda bulunacağı doğrulandı.

ABD’nin taraflara doğrudan baskı yaptığı, Trump’ın da arabulucu rolünü güçlendirmek istediği değerlendiriliyor.

