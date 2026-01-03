“Donald Trump maceraya atıldı”

“Donald Trump neden affetti?”

ABD merkezli New York Times gazetesinin “Trump’s Attack on Venezuela Is Illegal and Unwise” başlıklı analizine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik askerî eylemleri “yasal dayanağı olmayan” ve hem Amerika’nın çıkarlarına hem de uluslararası hukuka zarar verebilecek bir maceracılık şeklinde değerlendirildi.

NYT’nin makalesine göre, Trump’ın Karayipler’de konuşlandırdığı onlarca uçak ve 15 binden fazla ABD askerinden oluşan silahlı güçlerin, ilk etapta yalnızca “uyuşturucu taşıdığı iddia edilen küçük teknelere saldırmak için” kullanılmıştı.

Makalede, Maduro’ya sempati duyulmadığı açıkça ifade edilirken, Venezuela liderinin “son yıllarda Batı Yarımküre’yi istikrarsızlaştırdığı” ve Birleşmiş Milletler’in raporuna göre “yıllar boyunca cinayet, işkence, cinsel şiddet ve keyfi tutuklamalarının belgelendiği” hatırlatıldı. Öte yandan, tüm bu eleştirilere rağmen Trump’ın yaklaşımı, “Amerikan dış politikasının tehlikeli bir hatası” olarak değerlendirildi.

“Zorla devirmek trajik sonuçlar doğurdu”

“Eğer son yüzyılın Amerikan dış politikasından çıkarılacak temel bir ders varsa o da en acımasız rejimleri bile zorla devirmeye kalkışmanın işleri daha kötü hale getirebileceğidir.” ifadeleri yer aldı.

NYT, bu noktada Afganistan, Libya ve Irak örneklerini vererek “zorla rejim değişikliğinin trajik sonuçlarına” da dikkat çekti.

Makalede Trump’ın bu operasyon için “tutarlı bir gerekçe sunmadığı” ve Anayasa’ya göre savaş ilanının “Kongre onayı olmadan yapılamayacağı” vurgulanırken, “Anayasa, savaş yetkisinin Kongre’ye ait olduğunu açıkça belirliyor” ifadeleri kullanılarak Başkan Trump’ın eylemlerinin “yasal dayanağı olmadan yürütüldüğü” vurgulandı.

NYT, Trump yönetimi saldırılarını “narko-terörle mücadele” gerekçesine dayandırırken, “Venezuela’nın başlıca fentanil üreticisi olmadığı” gibi tespitlere yer vererek, Trump’ın aynı dönemde “Honduras eski lideri Juan Orlando Hernández’i affetmesinin” bu gerekçeyle çeliştiğine dikkat çekti.

Strateji belgelerine de atıf yapılan analizde, “Trump’ın ulusal güvenlik stratejisinin Monroe Doktrini’ni yeniden tesis etmeyi hedeflediği” ve bunun “Latin Amerika’da Amerikan üstünlüğünü yeniden kurma” gibi bir yaklaşımla biçimlendiği ifade edildi. Yazıda bu anlayış, “Trump Doktrini” olarak anıldı.

ABD’nin küçük teknelere saldırılarının “uluslararası hukuka ve insani hukuka aykırı” olduğu ifadeleri vurgulanırken, “Cenevre Sözleşmeleri ve temel insan hakları belgeleri, şüpheye dayalı öldürmeleri yasaklar. Denize sürüklenen denizciler, tehdit oluşturmadıkları halde öldürüldüler” iddiasına da yer verildi.

“Irak’ın sonuçları çok ağır oldu”

“2003’te Irak’ta başlatılan savaşın yol açtığı trajik sonuçlar, hâlâ hem ABD’yi hem de Orta Doğu’yu etkilemeye devam ediyor“

NYT, analiz’de ABD’nin Ortadoğu’da yaptığı operasyonlara da değinerek “Son yüzyıldaki ABD dış politikasının en temel derslerinden biri şu oldu: En sorunlu ve baskıcı rejimleri bile devirmeye çalışmak, çoğu zaman durumu daha da kötüleştirir. ABD, Afganistan’da 20 yıl boyunca istikrarlı bir hükümet kurmayı başaramadı; Libya’da ise bir diktatörlük devrildikten sonra ülke parçalanmış bir devlete dönüştü. 2003’te Irak’ta başlatılan savaşın yol açtığı trajik sonuçlar, hâlâ hem ABD’yi hem de Orta Doğu’yu etkilemeye devam ediyor. Belki de en dikkat çekici örneklerden biri olarak Washington, zaman zaman güç kullanarak hükümetleri devirmeye çalışırken Şili, Küba, Guatemala ve Nikaragua gibi Latin Amerika ülkelerinde de istikrarsızlığa yol açmış oldu“ dedi.