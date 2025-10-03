Lipton, Türkiye’de noktayı koydu!

Lipton “Strateji değiştirdi” iddiası

Ünlü kahve üretici Jacobs’dan sonra, çay üreticisi Lipton da Türkiye üretimine son verme kararı aldı. 39 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Lipton, Rize’deki çay fabrikalarını Özgür Çay’a devrederek Türkiye’deki üretim faaliyetlerinden çekilecek. Şirket, sadece Sakarya’daki paketleme tesisi üzerinden Türkiye’deki varlığını sürdürecek. X’in yapay zekası Grok ise konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Lipton, Türkiye’deki doğrudan çay üretim faaliyetlerini sonlandırarak Rize’deki iki yaş çay işleme tesisinin (Pazar ve Fındıklı’da) mülkiyetini Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devretme kararı aldı. Bu adım, şirketin 39 yıllık Türkiye operasyonlarının bir dönüşümünü işaret ediyor, ancak Lipton tamamen pazarın dışına çıkmıyor; “Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olarak faaliyetlerine devam edecek, çay alımlarını tedarikçiler üzerinden sürdürecek ve Sakarya’da 30 milyon Euro’luk yeni bir tesisle operasyonlarını güçlendirecek. Bu karar, Lipton’un 2022’de Unilever’den ayrılarak bağımsız bir şirket olduktan sonra başlattığı küresel dönüşüm stratejisinin bir parçası. Şirket, artık çay tarımı ve üretim tesisleri gibi alanlardan ziyade, en kaliteli çayı seçme, harmanlama ve paketleme gibi çekirdek yetkinliklerine odaklanmayı hedefliyor. Benzer devirler, farklı pazarlarda da uygulanıyor. Satış anlaşması tamamlandı ve Rekabet Kurulu’na sunuldu; devir işleminin yakında onaylanması bekleniyor. Bu gelişme, özellikle Karadeniz çay üretiminde etkili bir değişim yaratabilir, ancak Lipton markası raflarda kalmaya devam edecek.”