İsrail savaşta her zamankinden daha kararlı

Gazze Şeridi’nde üç İsrailli rehinenin kendi askerleri tarafından kazara öldürülmesi halkı tedirgin etmeye devam ederken, hükümet Hamas’a karşı savaşını sürdürmekte kararlı. Başbakan Benjamin Netanyahu Hamas üzerindeki askeri baskının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Netanyahu, “Hamas’ı yok edene ve kaçırılanların tamamını geri getirene kadar sonuna kadar devam etme konusunda her zamankinden daha kararlıyız” dedi.

İsrail’in tahminlerine göre 112 rehine var

Bu arada serbest bırakılan rehineler, rehinelerin yakınları ve yüzlerce destekçi Cumartesi akşamı Tel Aviv’de hâlâ rehin tutulanların serbest bırakılması için gösteri yaptı Gazze Şeridi’nde. Rehinelerden birinin akrabası olan Noam Perry, Netanyahu’nun savaş kabinesini rehinelerin serbest bırakılması için askeri baskının gerekli olduğunu söylemekle suçladı. Perry, “Artık giderek daha fazla rehine ceset olarak geri geliyor” dedi. İsrail’in tahminlerine göre halen 112 rehine tutuluyor.

Herzi Halevi sorumluluğu üstlendi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, üç İsrailli rehinenin kazara öldürülmesinin sorumluluğunu üstlendi. X’te yayınlanan bir videoda, “Olanlardan ordu ve onun komutanı olarak ben sorumluyuz ve bu tür vakaların çatışmaların geleceğinde tekrarlanmasını önlemek için her şeyi yapacağız” dedi.

Halevi, teslim olmak isteyen beyaz bayraklı kişilere ateş edilmemesi gerektiğini de açıkça ifade etti. Cuma günü rehineler öldürüldüğünde angajman kuralları ihlal edildi. Halevi, “Üç rehine, kendilerini tanımamız için her şeyi yaptı; patlayıcı kemer takmadıklarını görebilmemiz için gömleklerini çıkarmışlardı ve ellerinde beyaz bir bayrak taşıyorlardı” dedi.

Halevi, askerlerin aktif çatışma bölgesinde olduğuna da dikkat çekti. Teröristler orada sivil kıyafetlerle faaliyet gösteriyor ve bir saniye içinde alınan her karar, ölümle kalım arasındaki fark anlamına gelebilir. İsrail Başbakanı Netanyahu, “The Times of Israel” gazetesine göre, şehit askerlerin aileleri için tek tesellinin ölümlerinin boşuna olmaması olduğunu söyledi. Netanyahu, bu nedenle “toplam zafere ulaşana kadar savaşmaya devam etmemizi sağlayacaklar” dedi.

Gazze’de sivillerin durumu dayanılmaz

Bu arada Filistinli sivil nüfusun durumu dayanılmaz olmaya devam ediyor. Gazze’nin en büyük hastanesi Şifa ağır hasar gördü. Acil servisin “kan banyosu” olarak kendi ekibi vardır. her dakika yeni hastaların geldiği anlatılıyor. Gazze Şeridi’nin en büyük hastanesinde yalnızca bir avuç doktor, birkaç hemşire ve 70 gönüllü “inanılmaz derecede zor” koşullar altında çalışıyor.

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