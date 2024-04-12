İtalya hidroelektrik santralinde patlama: 7 ölü
İtalya’da Suviana Gölü'ndeki hidroelektrik santralinde 9 Nisan’da patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye ulaştı.
İtalya’da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamanın ardından kaybolan son işçilerin cansız bedenlerin ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.
İtalya’da facia yaşandı
İtalya’da Suviana Gölü’ndeki Bargi hidroelektrik santralinde yeraltında 9 Nisan’da meydana gelen patlama sonrası kayıp işçileri arama çalışmalarında sona gelindi. İtfaiyeden yapılan açıklamada kayıp durumdaki son işçilerin de cansız bedenine ulaşıldığı, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiği belirtildi. Cansız bedenlerin santralin suyun altındaki bölümünde yaklaşık 40 metre derinlikten çıkarıldığı aktarıldı.
Enerji firması Enel’e ait, Suviana Gölü kıyısında yer alan Bargi hidroelektrik santralinde önce yangın çıkmış, daha sonra patlama meydana gelmişti.
Müşterek Kuvvetler Operasyon Komutanı General Francesco Paolo Figliuolo, İtalya‘nın NATO’nun doğu kanadındaki varlığını güçlendirmede kararlı olduğunu açıkladı.
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