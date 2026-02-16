Bin Zayed Al Nahyan öldü mü?

Bin Zayed Al Nahyan’ın beynine pıhtı attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasını sağlık sebebiyle erteleyen BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’ın, beyne pıhtı atması sonucu felç kaldığı ya da hayatını kaybettiği iddia ediliyor!

Epstein dosyasının sızdırılan yeni belgelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri

Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’ın Jeffrey Epstein ile özel adasında görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Gazze’de yaşanan katliamda İsrail’i destekleyen Bin Zayed’in, Sudan’daki altınları çalıp İsrail ile birlikte satmasında da adı geçiyordu.

Epstein Belgeleri‘nde BAE emiri Muhammed Bin Zayed’in Siyonistlerle işbirliği yaptığı ortaya çıkmıştı.

Zayed’den Epstein’e : “Bazı konuları açıkça söylersem kendi vatandaşlarım tarafından taşlanarak öldürülürdüm” dediği belgelerde ortaya çıkmıştı.

Zayed’in Suudi Arabistan’a karşı Yahudilerle bir plan yaptıkları da ortaya konuluyor.

Bin Zayed’in son görüntüsü 14 Şubat’ta – Video