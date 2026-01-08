Cristiano Ronaldo’ya şok

Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr ligde düşüyor!
Suudi Arabistan Ligi’nde şampiyonluk açık ara favorisi Al Nassr, art arda kötü sonuçlar almaya başladı.
Cristiano Ronaldo’nun ekibi Al Ettifaq deplasmanında 2-2 berabere kalmasının ardından kendi sahasında Al Qadsiah’a 2-1 mağlup oldu.
Ligde ilk 10 maçını kazandıktan sonra son 2 maçında 5 puan kaybeden, Jorge Jesus‘un çalıştırdığı Al Nassr, eski Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek’in formasını giydiği lider Al Hilal Riyadh’ın 4 puan gerisine düştü.
Liverpool’un eski teknik direktörü Brendan Rodgers’ın çalıştırdığı Al Qadsiah’a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Julian Quinones ve 66’da Nahitan Nandez kaydetti.
81’de penaltıdan fileleri havalandıran Ronaldo bu sezon ligde 13 maçta 15 gole ulaştı.